سفن أمريكية في مرمى إيران.. تحوّل في معادلة الردع بالمنطقة

وكالة مهر للأنباء: أعلنت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» أن الحرس الثوري الإيراني أطلق صواريخ باليستية باتجاه حاملة طائرات ومدمرة أمريكية مزودة بصواريخ موجهة، مشيرة إلى أن السفينتين تمكنتا من النجاة من عدة هجمات، فيما أفادت الرواية الأمريكية بعدم وقوع إصابات في صفوف قواتها.

للوهلة الأولى، قد يبدو السؤال الأهم هو ما إذا كانت الصواريخ قد أصابت السفن الأمريكية أم لا، لكن الأهمية الاستراتيجية لهذا التطور تتجاوز حجم الأضرار المباشرة، لتصل إلى التأثير المحتمل على حسابات القادة الأمريكيين بشأن مستوى أمن سفنهم وحرية حركتها في المنطقة.

وتعد حاملة الطائرات إحدى أبرز أدوات القوة العسكرية الأمريكية خارج حدود الولايات المتحدة. فعندما تنشر واشنطن حاملة طائرات ومجموعة قتالية مرافقة لها، فإنها تنقل جزءاً مهماً من قدراتها الجوية والبحرية إلى أقرب نقطة ممكنة من مناطق الأزمات، بهدف توفير الردع والقدرة على تنفيذ الضربات والاستجابة السريعة.

غير أن هذه الميزة تحمل في الوقت نفسه نقطة ضعف؛ فكلما اقتربت حاملة الطائرات من منطقة المواجهة، ازدادت أهمية حمايتها، وارتفعت الموارد العسكرية المطلوبة لتأمينها.

ولا تقتصر مجموعة حاملة الطائرات على السفينة نفسها، بل تضم مدمرات وأنظمة دفاع جوي ومقاتلات وطائرات للإنذار والاستطلاع ومعدات عسكرية أخرى تتولى حماية الحاملة. ومن ثم، فإن التهديد الصاروخي لحاملة الطائرات يعني عملياً تحدي شبكة دفاعية واسعة تحيط بها.

ومن هذا المنظور، حتى في حال اعتراض الصواريخ وعدم تعرض الحاملة لأي أضرار، فإن مجرد وقوع الهجوم يمكن أن يترك أثراً عملياتياً؛ إذ يتعين على القادة الأمريكيين التعامل مع احتمال تعرض سفنهم للاستهداف، ما يجعل وجودها في المنطقة محفوفاً بمخاطر الهجمات. ويمكن وصف ذلك بـ«كلفة الوجود».

ولا تحتاج إيران، لتغيير حسابات الطرف المقابل، إلى تدمير حاملة أمريكية في كل هجوم. فرفع كلفة حماية حاملات الطائرات، وتقييد حرية حركتها، وتغيير مسافات انتشارها العملياتي، وزيادة الحاجة إلى عمليات الاستطلاع، وفرض ضغوط نفسية على القوات المنتشرة في المنطقة، كلها يمكن أن تشكل جزءاً من أهداف الردع.

وفي الحروب الحديثة، قد يصبح السلاح مؤثراً ليس فقط عندما يلحق أضراراً مباشرة بالخصم، بل عندما يجبره على تخصيص مجموعة كبيرة من الموارد والقدرات لمواجهته. ومن هذا المنظور، لا يمثل الصاروخ الباليستي أداة لإلحاق الضرر فحسب، بل يمكن أن يتحول إلى وسيلة لتغيير السلوك العملياتي للطرف الآخر.

ومع ذلك، لا يمكن الاستنتاج من هذا التطور أن موازين القوة العسكرية بين إيران والولايات المتحدة قد تغيرت بصورة جوهرية. فما تزال واشنطن تتمتع بتفوق كبير في مجالات عسكرية واستخبارية وجوية وبحرية متعددة، كما تحظى حاملات الطائرات الأمريكية بطبقات دفاعية متقدمة ومتعددة. لذلك، ينبغي التمييز بين «القدرة على استهداف» هدف عسكري و«القدرة على تدميره».

وتكمن الأهمية الراهنة في مدى قابلية هذا التهديد للتكرار. فإذا خلصت القوات الأمريكية إلى أن وجود حاملات الطائرات في مناطق معينة يجعلها عرضة بصورة مستمرة للهجمات الصاروخية، فقد تضطر إلى إعادة النظر في أنماط انتشارها وعملياتها.

وفي مثل هذه الظروف، قد تتغير المسافة التي تفصل حاملات الطائرات عن المناطق الساحلية، وطريقة تحركها، وحجم القطع البحرية المرافقة لها، وعدد المقاتلات المكلفة بحمايتها، إضافة إلى حجم عمليات الاستطلاع. وكل تغيير من هذه التغييرات يعني ارتفاعاً في الكلفة العملياتية بالنسبة إلى الولايات المتحدة.

في المقابل، ستكون ردة الفعل الأمريكية ذات أهمية كبيرة أيضاً. وستسعى واشنطن إلى استهداف مواقع عسكرية واقتصادية إيرانية لإظهار أن مهاجمة القوات الأمريكية لن تمر من دون ثمن. وقد يؤدي هذا النهج إلى نشوء دورة خطيرة من الهجوم والرد، بحيث يدفع كل تحرك عسكري الطرف الآخر إلى رد أكثر شدة.

وفي هذا السياق، تتحول مياه المنطقة تدريجياً إلى إحدى أبرز ساحات التنافس. ولا تقتصر أهمية الأمر على العمليات العسكرية، بل تمتد مباشرة إلى أمن الملاحة البحرية ونقل الطاقة وحركة ناقلات النفط والممرات التجارية.

وتتمتع إيران في مثل هذه البيئة بميزة جغرافية مهمة، إذ إن قرب مسرح العمليات من سواحلها يجعل من الصعب على واشنطن فصل مسألة حماية قواتها البحرية عن المعطيات الجغرافية للمنطقة.

في المقابل، ستسعى الولايات المتحدة إلى تحييد هذه الميزة بالاعتماد على تفوقها الجوي والبحري وأنظمة الدفاع المتقدمة. ولهذا، فإن المواجهة بين الطرفين لا تتمثل فقط في معركة بين الصواريخ والسفن، بل هي أيضاً معركة حول حسابات كلفة وفائدة استمرار الوجود العسكري.

وإذا تمكنت إيران من زيادة كلفة ومخاطر وجود القوات الأمريكية من دون الحاجة إلى إلحاق أضرار مباشرة وواسعة بها، فإنها تكون قد حققت جزءاً من هدفها الردعي. وفي المقابل، إذا تمكنت الولايات المتحدة من إبقاء حاملات طائراتها منتشرة في المنطقة واستخدامها في العمليات العسكرية في الوقت نفسه، فسيكون مسعى إيران لتقييد حرية حركة واشنطن أكثر صعوبة.

في نهاية المطاف، لا ينبغي اختزال أهمية التطور الأخير في سؤال «هل أصابت الصواريخ حاملة الطائرات الأمريكية أم لا؟». فالأهمية الحقيقية تكمن في أن حاملة طائرات أمريكية، بوصفها رمزاً للقوة والحضور العسكري لواشنطن في مناطق بعيدة، باتت تعمل في بيئة أصبح فيها التهديد الصاروخي ضدها عاملاً جدياً في الحسابات العملياتية.

وقد يمثل هذا التطور أحد أبرز مؤشرات تغير معادلة الردع في المنطقة؛ إذ لم تعد القوة العسكرية تقاس فقط بحجم الترسانة والأسلحة، وإنما أيضاً بقدرة كل طرف على فرض الكلفة ورفع مستوى المخاطر وتقييد حرية حركة الطرف المقابل.

وفي ظل هذه المعادلة، ستتحول مسألة مستقبل وجود حاملات الطائرات الأمريكية في المنطقة إلى قضية استراتيجية أكثر حساسية، فكلما ارتفعت كلفة حماية هذه السفن، أصبحت مسألة جدوى استمرار وجودها أكثر حضوراً في حسابات صانعي القرار الأمريكيين.