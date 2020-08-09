https://ar.mehrnews.com/news/1906410/ ٠٩/٠٨/٢٠٢٠ ١:٤٣ م رمز الخبر 1906410 الصور الصور ٠٩/٠٨/٢٠٢٠ ١:٤٣ م وكالة مهر للأنباء: ماکرون یسعی لزرع الفتنة فی لبنان یسعی الرئيس الفرنسي "ماكرون" الى زعزعة الامن والاستقرار وزرع الفتة بين صفوف الشعب اللبناني. رمز الخبر 1906410 سمات كاريكاتير ايمانويل ماكرون بيروت لبنان محتوى ذات صلة ماكرون تجوّل بشوارع بيروت بأريحية، لأن الإرهابيون لا يغتالون بعضهم البعض أمير عبداللهيان: تهديدات ماكرون لا تشفي جروح لبنان ظریف یوقع سجل التعازي لكارثة "إنفجار بيروت" في السفارة اللبنانية بطهران ردة فعل الشارع اللبناني على مزاعم الكيان الصهيوني بارسال المساعدات الی لبنان/ فيديو
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