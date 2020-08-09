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٠٩‏/٠٨‏/٢٠٢٠ ١:٤٣ م

وكالة مهر للأنباء:

ماکرون یسعی لزرع الفتنة فی لبنان

ماکرون یسعی لزرع الفتنة فی لبنان

یسعی الرئيس الفرنسي "ماكرون" الى زعزعة الامن والاستقرار وزرع الفتة بين صفوف الشعب اللبناني.

   

رمز الخبر 1906410

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