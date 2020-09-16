عارٌ اعلامي جديد يُفتَتَح ب"سلام" و"شالوم"

وقال مذيع تلفزيون دبي في البث "أهلا وسهلا، شالوم، تحية محملة بالسلام من مركز الأخبار في تلفزيون دبي إلى الزملاء في القناة 12 الإسرائيلية وتحية سلام إلى زميلي في تلفزيون البحرين".

ليرد مذيع تلفزيون البحرين بالقول "شالوم تحية لكم منا من مركز الأخبار في تلفزيون البحرين، صفحة جديدة بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل، نرحب بكم في هذا اللقاء بيننا كإعلاميين من البحرين وإسرائيل".

أما مذيعة القناة 12 العبرية فحيتهما باللغة العبرية وأعلنت أن هذا بث مشترك، وختمت بالقول "السلام عليكم مساء الخير لمحمد الكعبي من تلفزيون دبي وبسام البدوي من تلفزيون البحرين".

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