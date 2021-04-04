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٠٤‏/٠٤‏/٢٠٢١ ٣:٢٥ م

فيديو؛

الأمير حمزة بن الحسين ينشر فيديو يعلق فيه على بيان الجيش الأردني

الأمير حمزة بن الحسين ينشر فيديو يعلق فيه على بيان الجيش الأردني

أعلن ولي العهد الأردني السابق" الأمير حمزة بن الحسين" أن قيادة جيش المملكة وجهت له بالبقاء في منزله وعدم الاتصال بأحد، قائلا إنه ليس مسؤولا عن أي فساد وليس طرفا في أي مؤامرة.

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وکالة مهر للأنباء _ قال الأمير حمزة، زارني قائد هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأردنية (اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي) حيث أبلغني بأنه لا يسمح لي بالخروج من منزلي أو الاتصال بأحد أو لقاء أحد، لأنه تم، في اللقاءات التي حضرتها أو المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي حول الزيارات التي قمت بها، تسجيل انتقادات إلى الحكومة أو الملك".

رمز الخبر 1913227

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