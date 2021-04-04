الأمير حمزة بن الحسين ينشر فيديو يعلق فيه على بيان الجيش الأردني

وکالة مهر للأنباء _ قال الأمير حمزة، زارني قائد هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأردنية (اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي) حيث أبلغني بأنه لا يسمح لي بالخروج من منزلي أو الاتصال بأحد أو لقاء أحد، لأنه تم، في اللقاءات التي حضرتها أو المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي حول الزيارات التي قمت بها، تسجيل انتقادات إلى الحكومة أو الملك".