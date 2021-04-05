لبنان تعلن موقفها من الاحداث في الاردن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن العهد أن الرئيس اللبناني "ميشال عون" تحدث هاتفيا مع الملك الاردني "عبد الله الثاني" وجاءت المكالمة الهاتفية في أعقاب الأحداث الأخيرة في الأردن.

ناقش الرئيس اللبناني آخر الاحداث مع الملك الأردني وعبرعن تضامنه مع عبد الله الثاني وأعرب عن أمله في أن يكون هناك استقرار وأمن في الأردن.

والجدير بالذكر انه على وقع مشهد ضبابي وبشكل مفاجئ يوم الجمعة في الاردن اعلنت السلطات الاردنية تنفيذ عملية امنية واسعة شملت اعتقال عدد من كبار المسؤولين في البلاد وسط انباء عن اعتقال بعض من افراد الاسرة المالكة، وتسريبات من وسائل اعلام غربية عن وجود مؤامرة تضم زعماء قبائل ومسؤولين في اجهزة امنية.

وذكرت مصادر أن السلطات الأردنية وضعت الأمير حمزة بن الحسين، تحت الإقامة الجبرية، إثر "مؤامرة معقدة لإطاحة الملك عبد الله الثاني".

وايضا اعتقل 20شخصاً آخرين، بعد ما وصفه مسؤولون بأنه تهديد لاستقرار البلاد.

/انتهى/