https://ar.mehrnews.com/news/1913797/ ٢١/٠٤/٢٠٢١ ٢:٢٦ م رمز الخبر 1913797 مالتي مدیا الفيديو مالتي مدیا الفيديو ٢١/٠٤/٢٠٢١ ٢:٢٦ م فيديو؛ لحظات ممتعة لهمسات تلاوة القرآن من قبل قائد الثورة ستشاهدون لحظات ممتعة من همسات تلاوة القرآن من قبل قائد الثورة المنشورة على صفحة Khamenei.ir على إنستغرام. تحميل 8 MB رمز الخبر 1913797 کپی شد سمات القرآن الكريم قائد الثورة الاسلامية شهر رمضان المبارك محتوى ذات صلة قائد الثورة والشعب وقوات التعبئة عناصر ضمان الثورة وإيران الشهيدات والمناضلات والمحررات يمثلن أحد أعلى قمم مفاخر الثورة الإسلامية الامام الخامنئي: الثورة الإسلامية شجرة طيبة ونموذج تحتذي به الشعوب
تعليقك