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٢١‏/٠٤‏/٢٠٢١ ٢:٢٦ م

فيديو؛

لحظات ممتعة لهمسات تلاوة القرآن من قبل قائد الثورة

لحظات ممتعة لهمسات تلاوة القرآن من قبل قائد الثورة

ستشاهدون لحظات ممتعة من همسات تلاوة القرآن من قبل قائد الثورة المنشورة على صفحة Khamenei.ir على إنستغرام.

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رمز الخبر 1913797
https://ar.mehrnews.com/news/1913797/

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