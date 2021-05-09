https://ar.mehrnews.com/news/1914269/ ٠٩/٠٥/٢٠٢١ ١٢:٢٧ م رمز الخبر 1914269 مالتي مدیا الفيديو مالتي مدیا الفيديو ٠٩/٠٥/٢٠٢١ ١٢:٢٧ م فيديو؛ حضور ليلي للشعب الفلسطيني في المسجد الأقصى یحلف آلاف الفلسطينيون لحماية المسجد الاقصى الليلة الماضية بعد أداء الصلاة. تحميل 13 MB رمز الخبر 1914269 کپی شد سمات المسجد الاقصى الشبان الفلسطينيون القدس المحتلة محتوى ذات صلة اقتحامات قوات الاحتلال في المسجد الاقصي على المصلين 90 إصابة خلال المواجهات مع الاحتلال فلسطين شرف الأمة.. وخذل الله من خذلها هدوء بالأقصى ودعوات للتظاهر اليوم نصرة للقدس بعد ليلة دامية
تعليقك