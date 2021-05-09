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٠٩‏/٠٥‏/٢٠٢١ ١٢:٢٧ م

فيديو؛

حضور ليلي للشعب الفلسطيني في المسجد الأقصى

حضور ليلي للشعب الفلسطيني في المسجد الأقصى

یحلف آلاف الفلسطينيون لحماية المسجد الاقصى الليلة الماضية بعد أداء الصلاة.

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رمز الخبر 1914269
https://ar.mehrnews.com/news/1914269/

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