https://ar.mehrnews.com/news/1921383/ ٢٣/٠١/٢٠٢٢, ١٢:٠٨ م رمز الخبر 1921383 مالتي مدیا الفيديو مالتي مدیا الفيديو ٢٣/٠١/٢٠٢٢, ١٢:٠٨ م شريط فيديو؛ نصرة الشعب الفلسطيني للشعب اليمني في مسيرات حاشدة ضد العدوان بدعوة من حركة الجهاد الاسلامي خرج أهالي غزة الشرفاء في مظاهرة حاشدة تنديداً بالعدوان الآثم على اليمن يوم أمس. تحميل 12 MB رمز الخبر 1921383 کپی شد محتوى ذات صلة اليمن في مواجهة الإرهاب السعودي والإماراتي منتدى البحرين لحقوق الإنسان يدين جرائم الحرب المرتكبة في اليمن المجازر التي يرتكبها التحالف في اليمن سترتدّ إلى صدور حكام التطبيع الجهاد الاسلامي يدعوا للخروج في مظاهرات ضد استهداف المدنيين في اليمن سمات الكيان الصهيوني فلسطين اليمن
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