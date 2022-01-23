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٢٣‏/٠١‏/٢٠٢٢, ١٢:٠٨ م

شريط فيديو؛

نصرة الشعب الفلسطيني للشعب اليمني في مسيرات حاشدة ضد العدوان

نصرة الشعب الفلسطيني للشعب اليمني في مسيرات حاشدة ضد العدوان

بدعوة من حركة الجهاد الاسلامي خرج أهالي غزة الشرفاء في مظاهرة حاشدة تنديداً بالعدوان الآثم على اليمن يوم أمس.

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رمز الخبر 1921383
https://ar.mehrnews.com/news/1921383/

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