الجهاد الاسلامي يدعوا للخروج في مظاهرات ضد استهداف المدنيين في اليمن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان عضو المكتب السياسي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش قال اليوم السبت خلال مسيرة دعت إليها الحركة دعما لليمن، إن الجيوش العربية خذلت فلسطين وأصبح مهمهم الحفاظ العروش من غضب الشعوب.

وأضاف: "التحالف العربي يصمت عن مجازر غزة ويصمت عن تهويد القدس والحرم الابراهيمي، بدلا من أن يكون رافعا للأمة العربية، تقوم طائرات التحالف باستهداف المدنيين العزل الذين يسكنون بيت الشعر". و️أشار عضو المكتب السياسي، إلى أن الطائرات العربية تستهدف المدنيين العزل في اليمن بدل الاحتلال الصهيوني، مؤكدا أنه "لم يعد أمامنا من خيار سوى أن تعلي الصوت رفضًا لقتل الأبرياء في اليمن".

ودعا البطش التحالف العربي لوقف بيت العزاء المفتوح في اليمن الذي طال انتظاره منذ 7 سنوات، مستدركًا: "الأبرياء يقتلون في بيوتهم ومساجدهم". وأكد أن الأجدر على القادة العرب أن يشكلوا تحالفا عربيا، وعدم التدخل في الشأن اليمني، والوقوف على الحياد، إلى جانب أن تفعّل منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية دورها بشأن ما يحدث من مجازر في اليمن. وشدد على أن هذه المجازر مستنكرة ومرفوضة وكل من شارك فيها بالقتل بالصمت، داعيا العرب لوأد الحرب العبثية على اليمن.

وكما دعا منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية والشرفاء في الأمة العربية بالتحرك العاجل لوقت العدوان على اليمن، والذي لا يخدم سوى الكيان الصهيوني والمصالح الأمريكية في المنطقة. ومن جهته أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، أحمد المدلل، أن الجماهير الفلسطينية المشاركة في المسيرة التي دعت إليها الحركة، خرجت لتؤكد رفضها للجرائم التي تحدث في اليمن.

وقال المدلل، في تصريحات إن المعركة التي يخوضها التحالف العربي ضد الشعب اليمني ضد الأطفال والمدنيين والنساء من قبل، شبيهة بالمعركة التي يخوضها الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الصهيوني.

ودعا القيادي في الحركة، الأنظمة العربية في التحالفات العربية إلى توجيه بوصلتهم نحو الشعب الفلسطيني بدعمه، والتضامن معه في مواجهة الاحتلال، مؤكداً على موقف حركة الجهاد الإسلامي بدعم المقاومة اليمينية في وجه التحالف العربي./انتهى/