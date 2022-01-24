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٢٤‏/٠١‏/٢٠٢٢, ١١:٢٠ ص

حول العملية الأخيرة؛

يحيی سریع: قصفنا مواقع استراتيجية للإمارات في أبوظبي ودبي

يحيی سریع: قصفنا مواقع استراتيجية للإمارات في أبوظبي ودبي

قال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية: "خلال عملية العاصفة اليمنية 2، استهدفنا مواقع حساسة واستراتيجية ومهمة للإمارات في أبوظبي ودبي، وقصفنا أعماق الأراضي السعودية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية يحيى سریع عن تنفيذ عملية العاصفة اليمنية 2 في عمق الأراضي السعودية والإماراتية خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، وفقا لما نقلته المسيرة.

واعلن يحيى سریع عن تنفيذ العملية في عمق الأراضي الإماراتية والسعودية قائلا: استهدف الجيش اليمني واللجان الشعبية المواقع بالصواريخ والطائرات بدون طيار ردا على العدوان السعودي والإماراتي الأخير على اليمنيين.

وأضاف يحيى سریع: "تتعرض الإمارات باستمرار لهجماتنا. وما دام العدوان والحصار ضد اليمن مستمرا، فإن عملياتنا العسكرية ستستمر أيضا.

/انتهی/

رمز الخبر 1921400
https://ar.mehrnews.com/news/1921400/

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