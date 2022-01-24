يحيی سریع: قصفنا مواقع استراتيجية للإمارات في أبوظبي ودبي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية يحيى سریع عن تنفيذ عملية العاصفة اليمنية 2 في عمق الأراضي السعودية والإماراتية خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، وفقا لما نقلته المسيرة.

واعلن يحيى سریع عن تنفيذ العملية في عمق الأراضي الإماراتية والسعودية قائلا: استهدف الجيش اليمني واللجان الشعبية المواقع بالصواريخ والطائرات بدون طيار ردا على العدوان السعودي والإماراتي الأخير على اليمنيين.

وأضاف يحيى سریع: "تتعرض الإمارات باستمرار لهجماتنا. وما دام العدوان والحصار ضد اليمن مستمرا، فإن عملياتنا العسكرية ستستمر أيضا.

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