طائرات الإحتلال تشن ضربات في قطاع غزة والمقاومة ترد على طريقتها

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن طائرات الاحتلال الصهيوني شنّت، صباح اليوم الخميس، ضربات على أهداف في قطاع غزة. وصرّح موقع "واللا الإسرائيلي"بأن طائرات جيش الإحتلال شنت الضربات ردا على إطلاق صواريخ على مستوطنة سديروت.

وفي وقت سابق، الأربعاء، أعلن جيش الاحتلال الصهيوني سقوط صاروخ من قطاع غزة باتجاه مستوطنات صهيونية قريبة.

وقال جيش الاحتلال في بيان نشره على حسابه في موقع تويتر: "تفعيل صافرات الإنذار قبل قليل في منطقة غلاف غزة بعد رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه الأراضي المحتلة".

وقال متحدث حركة حماس ردا على غارات العدو، ان القصف الإسرائيلي لغزة سيزيد من إصرار شعبنا ومقاومته على مواصلة النضال ضد الاحتلال.

وأفادت المصادر بأنه تم إطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة وحاولت "القبة الحديدية" اعتراضها.

وقالت ان القبة الحديدية أطلقت عشرات الصواريخ باتجاه رصاص ثقيل أطلقته مضادات المقاومة الأرضية في غزة. وذكر موقع الإعلام الحربي منذ قليل أن صفّارات الإنذار تدوي في مستوطنة "سديروت" نتيجة إطلاق المقاومة الفلسطينية نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه مستوطنات غلاف غزّة.

المصدر: قناة العالم + وكالات

/انتهى/