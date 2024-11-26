الكيان الصهيوني يشن سلسلة غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية وسط انباء عن اعلان لوقف اطلاق النار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه شنت طائرات الإحتلال عشر الغارات على مناطق في حارة حريك والحدث وبرج البراجنة عقب تحذيرات وإنذارات من قبل جيش الإحتلال حيث بلغ عدد التحذيرات 20 تحذيرا اسرائيليا اطلقها المتحدث باسم جيش الإحتلال

وغطت سحب الدخان الاسود سماء الضاحية الجنوبية عقب شن طائرات الإحتلال لعشرة غارات في لحظة واحدة وحزام ناري عنيف على تلك المناطق .

وكانت قد شنت طائرات الاحتلال الاسرائيلي غارات عنيفة على منطقة النويري في العاصمة اللبنانية بيروت ، وذكرت مصادر لبنانية أن مبنى انهار إثر الغارة الإسرائيلية التي استهدفت محيط مجمع خاتم الأنبياء في منطقة النويري.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية "انتلي تايمز" انه من المتوقع أن يكون هناك إعلان أميركي فرنسي مشترك بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار عند الساعة 22:00

وذكر مسؤول في كيان الاحتلال للقناة "13" العبرية: بعد مصادقة الكابينيت هذا المساء على الاتفاق مع لبنان ستطلع "إسرائيل" الولايات المتحدة على المصادقة