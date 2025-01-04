حماس تطلق 20 صاروخاً من قطاع غزة خلال الأيام الـ9 الماضية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكرت إذاعة "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، أنه خلال الأيام الـ9 الماضية، أطلقت حركة حماس نحو 20 صاروخاً من قطاع غزة، من بينها 14 صاروخاً من شمالي القطاع.

وأعلن "الجيش" الإسرائيلي من جهته، أنه تمّ تفعيل صفارات الإنذار في مستوطنة "نتيف هعسراه" في غلاف غزة، وأنّ "التفاصيل قيد التحقيق".

من جهتها، أشارت القناة "12" الإسرائيلية، إلى أنه لليوم التاسع على التوالي، يتم تفعيل الإنذارات بسب إطلاق الصواريخ من قطاع غزة.

وفي أواخر كانون الأول/ديسمبر الماضي، أعلن المتحدث باسم "جيش" الاحتلال، أنّه "تمّ إطلاق 5 صواريخ من قطاع غزة في اتجاه سديروت"، وذلك بعد إطلاق صفارات الإنذار في مستوطنتَي "سديروت" و"نير عام" في غلاف غزة.

كما أفاد مراسل "القناة 13" الإسرائيلية، عن وقوع أضرار في "كيبوتس نير عام" في غلاف غزة عقب سقوط صواريخ.

ووصفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الحدث بالأمر "المدهش والاستثنائي".

وفي السياق، أكّد الوزير الإسرائيلي السابق، حاييم رامون، في وقت سابق، أنّ الإنجازات التي حقّقها "جيش" الاحتلال الإسرائيلي في ساحات الحرب خارج غزة، "تؤكد عمق الفشل في القطاع"، بعد "عدم القدرة على تحقيق الهدف الرئيس للحرب، وهو إسقاط حكم حماس، والقضاء على قدرتها العسكرية".

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة على غزة لليوم الـ456، مرتكبةً المزيد من المجازر بحق الشعب الفلسطيني.