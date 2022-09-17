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١٧‏/٠٩‏/٢٠٢٢, ٨:١٧ م

تقرير مصور؛

مسيرات الأربعين الحسيني(ع) في جميع أنحاء طهران

مسيرات الأربعين الحسيني(ع) في جميع أنحاء طهران

انظلقت اليوم السبت مسيرات في أنحاء متفرقة من العاصمة الإيرانية طهران بمناسبة الأربعين الحسيني(ع).

رمز الخبر 1926574
https://ar.mehrnews.com/news/1926574/

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