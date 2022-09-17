https://ar.mehrnews.com/news/1926574/ ١٧/٠٩/٢٠٢٢, ٨:١٧ م رمز الخبر 1926574 مالتي مدیا الصور مالتي مدیا الصور ١٧/٠٩/٢٠٢٢, ٨:١٧ م تقرير مصور؛ مسيرات الأربعين الحسيني(ع) في جميع أنحاء طهران انظلقت اليوم السبت مسيرات في أنحاء متفرقة من العاصمة الإيرانية طهران بمناسبة الأربعين الحسيني(ع). مسيرات الأربعين الحسيني(ع) في جميع أنحاء طهران مسيرات الأربعين الحسيني(ع) في جميع أنحاء طهران مسيرات الأربعين الحسيني(ع) في جميع أنحاء طهران مسيرات الأربعين الحسيني(ع) في جميع أنحاء طهران مسيرات الأربعين الحسيني(ع) في جميع أنحاء طهران مسيرات الأربعين الحسيني(ع) في جميع أنحاء طهران مسيرات الأربعين الحسيني(ع) في جميع أنحاء طهران مسيرات الأربعين الحسيني(ع) في جميع أنحاء طهران مسيرات الأربعين الحسيني(ع) في جميع أنحاء طهران مسيرات الأربعين الحسيني(ع) في جميع أنحاء طهران مسيرات الأربعين الحسيني(ع) في جميع أنحاء طهران مسيرات الأربعين الحسيني(ع) في جميع أنحاء طهران مسيرات الأربعين الحسيني(ع) في جميع أنحاء طهران مسيرات الأربعين الحسيني(ع) في جميع أنحاء طهران مسيرات الأربعين الحسيني(ع) في جميع أنحاء طهران مسيرات الأربعين الحسيني(ع) في جميع أنحاء طهران مسيرات الأربعين الحسيني(ع) في جميع أنحاء طهران مسيرات الأربعين الحسيني(ع) في جميع أنحاء طهران رمز الخبر 1926574 کپی شد محتوى ذات صلة موكب لخدمة المشاية من المصابي بمرض السرطان / فيديو مشاية الاربعين على طريق العلماء / صور المرأة الحسينية في مسيرة الاربعينية / صور سمات مراسم الاربعين طهران مسيرات الاربعين الحسيني
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