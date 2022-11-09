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٠٩‏/١١‏/٢٠٢٢, ١٠:١٤ ص

شريط فيديو؛

إزاحة الستار عن قميص المنتخب الإيراني لكرة القدم في مباريات مونديال قطر 2022

إزاحة الستار عن قميص المنتخب الإيراني لكرة القدم في مباريات مونديال قطر 2022

تم الكشف عن قميص المنتخب الايراني لكرة القدم في مباريات مونديال قطر 2022 ، والذي يمكنكم مشاهدته في هذا الفيديو.

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رمز الخبر 1927800

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