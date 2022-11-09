https://ar.mehrnews.com/news/1927800/ ٠٩/١١/٢٠٢٢, ١٠:١٤ ص رمز الخبر 1927800 مالتي مدیا الفيديو مالتي مدیا الفيديو ٠٩/١١/٢٠٢٢, ١٠:١٤ ص شريط فيديو؛ إزاحة الستار عن قميص المنتخب الإيراني لكرة القدم في مباريات مونديال قطر 2022 تم الكشف عن قميص المنتخب الايراني لكرة القدم في مباريات مونديال قطر 2022 ، والذي يمكنكم مشاهدته في هذا الفيديو. تحميل 15 MB رمز الخبر 1927800 کپی شد محتوى ذات صلة قطر ترفض التعاون مع شركات اتصالات الكيان الصهيوني خلال كأس العالم وزير الخارجية القطري ينتقد "ازدواجية المعايير" لدى ألمانيا بشأن كأس العالم رئيس وزراء العراق يُثمّن استضافة قطر لبطولة كأس العالم سمات مونديال قطر 2022 المنتخب الايراني لكرة القدم قطر
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