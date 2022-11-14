كيروش يعلن قائمة المنتخب الإيراني المشاركة في مونديال قطر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن كارلوس كيروش، مدرب المنتخب الإيراني لكرة القدم، أسماء اللاعبین المشاركين في مونديال قطر 2022. حيث تواجد في القائمة كل من علیرضا بیرانوند، أمیر عابدزاده، سید حسین حسینی، بیام نیازمند، رامین رضاییان، صادق محرمي، حسین کنعاني، سید مجید حسیني، مرتضی بورعلي گنجي، شجاع خلیل‌زاده، ابوالفضل جلالي، میلاد محمدي، روزبه جشمي، سعید عزت‌اللهي، أحمد نورالله‌، علی کریمي، احسان حاج صفي، سامان قدوس، وحید امیري، علي قلی‌زاده، علیرضا جهانبخش، کریم انصاري فرد، سردار آزمون، مهدي طارمی و مهدي ترابي.

جدول مواعيد مباريات المنتخب الإيراني لكرة القدم في المجموعة الثانية لمونديال قطر 2022 كالتالي:

- "إيران - إنجلترا" الاثنين 21 نوفمبر 13:00 غرینتش.

- "إيران - ويلز" الجمعة 25 نوفمبر 10:00 غرینتش.

- "إيران - أمريكا" الثلاثاء 29 نوفمبر 19:00 غرینتش.

/انتهى/