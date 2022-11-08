قطر ترفض التعاون مع شركات اتصالات الكيان الصهيوني خلال كأس العالم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت قناة كان إن المشجعين الإسرائيليين المتوجهين لحضور كأس العالم المتوقع أن يكون عددهم ما بين 10000 إلى 20000 ، سيضطرون لشراء بطاقة SIM قطرية لهواتفهم الخليوية.



وبينت قناة كان أن وزير الاتصالات يوعز هندل توجه برسالة حول الموضوع إلى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم وكبار المسؤولين في الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة، طلب مساعدتهم في التواصل مع الشركات الخلوية القطرية، التي ترفض التفاوض مع الشركات "الإسرائيلية".



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