جماهير المغرب تهتف لفلسطين بعد فوز منتخبهم على منافسه الكندي

وأفادت وكالت مهر للأنباء أن المنتخب المغربي تأهل إلى دور ثمن النهائي من كأس العالم 2022 لكرة القدم المقامة في دولة قطر، عقب فوزه المستحق على كندا بنتيجة 2-1 على ملعب الثمامة، في الجولة الثالثة والأخيرة من الدور الأول للمجموعة السادسة.

ورفع منتخب "أسود الأطلس" رصيده إلى 7 نقاط تصدر بها المجموعة، مقابل 5 نقاط لكرواتيا التي حلّت في المركز الثاني، ثم بلجيكا في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، أما كندا فتذيّل ترتيب فرق هذه المجموعة بلا رصيد من النقاط.

وشهد كأس العالم لهذا العام تضامن كبير من قبل الشعوب العربية وشرفاء العالم أجمع مع القضية الفلسطينية، حيث أنه تكاد لاتخلوا مباراة من أعلام فلسطين أو النشيد لها، الأمر الذي يدل على رفض الشعوب العربية للتطبيع رغم تطبيع الأنظمة.

ويعرض هذا الشريط المصور مشهد مهيب للجماهير المغربية، تهتف لفلسطين، بعد فوز منتخب بلادِهم على منافسه الكندي وتأهله إلى الدوري ال16 في كأس العالم المقام في قطر.

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