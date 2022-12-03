كافاني يُفرغ جام غضبه في جهاز تقنية الفيديو +فيديو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه خرجت أوروجواي من كأس العالم قطر 2022 رغم انتصارها على غانا في ختام دور المجموعات بهدفين نظيفين اليوم الجمعة.

وكان المنتخب الأمريكي الجنوبي في طريقه لدور الـ16 لولا مفاجأة كوريا الجنوبية المدوية بقلب خسارتها أمام البرتغال للفوز 2-1 وخطفها بطاقة التأهل بفارق الأهداف من أوروجواي.

وبعد السيناريو الدرامي الذي حدث في مجريات المباراة فرغ كافاني غضبه في جهاز تقنية الفيديو، حيث تداول الجمهور مقطع فيديو يُظهر إيقاعه لجهاز الـVAR خلال عودته إلى غرف تغيير الملابس.

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