متحدث الخارجية الإيرانية يهنئ الشعب المغربي بتأهل منتخبه إلى ربع نهائي كأس العالم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، هنأ اليوم الأربعاء في تغريدة له عبر تويتر، الشعب المغربي بفوز منتخبه في مباراته أمام اسبانيا وتأهله إلى ربع النهائي في كأس العالم 2022 في قطر.

وكتب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: "بكل سرور نبارك للشعب المغربي الكريم فوز منتخبه الوطني وتأهله إلى ربع نهائي المونديال كما نهنئ اللاعبين والجهاز الفني ونتمنى لهم النجاح في المراحل القادمة".

وكان المنتخب المغرب قد فاز أمس على منتخب اسبانيا بثلاثة اهداف للاشيء في ضربات الجزاء الترجيحية ضمن تصفيات دور ثمن النهائي، وبذلك اصبح اول فريق عربي يتأهل الى دور ربع النهائي في تاريخ كأس العالم.

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