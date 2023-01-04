  1. مالتي مدیا
  2. الفيديو
٠٤‏/٠١‏/٢٠٢٣, ١٢:١٥ م

شریط فيديو... فقرات من وصية الشهيد الحاج قاسم سليماني

شریط فيديو... فقرات من وصية الشهيد الحاج قاسم سليماني

يسلط الضوء هذا الشريط على فقرات من وصية الشهيد الفريق الحاج قاسم سليماني للشعب الايراني ولكل الاحرار في العالم.

تحميل 11 MB

رمز الخبر 1929468

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات