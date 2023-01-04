https://ar.mehrnews.com/news/1929468/ ٠٤/٠١/٢٠٢٣, ١٢:١٥ م رمز الخبر 1929468 مالتي مدیا الفيديو مالتي مدیا الفيديو ٠٤/٠١/٢٠٢٣, ١٢:١٥ م شریط فيديو... فقرات من وصية الشهيد الحاج قاسم سليماني يسلط الضوء هذا الشريط على فقرات من وصية الشهيد الفريق الحاج قاسم سليماني للشعب الايراني ولكل الاحرار في العالم. تحميل 11 MB رمز الخبر 1929468 کپی شد محتوى ذات صلة "قاسم سليماني" تجاوز كل الحدود المُصطنعة والمفاهيم الضيقة/ باستشهاده ارتفع مستوى الوعي في المنطقة الهدف من اغتيال سليماني والمهندس اضعاف المقاومة وابعاد أهم خطر استراتيجي على الكيان الصهيوني اللبنانيون يحيون ذكرى استشهاد قادة النصر+ فيديو سمات قاسم سليماني فقرات من وصية الشهيد حركة النجباء
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