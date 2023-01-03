اللبنانيون يحيون ذكرى استشهاد قادة النصر+ فيديو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أقامت بلدية الغبيري احتفالًا لمناسبة الذكرى الثالثة لاستشهاد القائد الحاج قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس، بحضور عدد من الفعاليات الحزبية والبلدية والثقافية.

وفي كلمة له، أكّد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب إبراهيم الموسوي أن "تحقيق النصر سيتم بفضل مسيرة الشهداء ونضالاتهم"، لافتًا الى أن "أمة تستطيع أن يكون لديها شهداء كالقائدين سليماني والمهندس ومن سبقهم، مكتوب على جبينها النصر ومعقود برايتها الفلاح".

وأضاف الموسوي: "إنهم إذ ارتفعوا شهداء، رفعوا لنا منظومة قيم عظيمة تعطي معنى للوجود وللبقاء وللانتصار".

بدوره، أشار القائم بأعمال السفارة الإيرانية في بيروت حسن خليلي الى أن "اغتيال القائد سليماني كان بهدف تفتيت المنطقة وجرّها للتطبيع مع الكيان الصهيوني"، ورأى أنّ "هذه الجريمة كانت للتسبب بالانفصال بين إيران ودول المنطقة ولانخراط هذه الدول في قطار التطبيع مع العدو الصهيوني".

من جهته، أكّد رئيس بلدية الغبيري معن الخليل أن "المناسبة هي فرصة للتقريب بين الشعوب المقاومة لرسم مستقبلها بشكل أفضل"، وأضاف: "هذا اليوم سيبقى في تاريخ حاضرنا ومستقبلنا كيوم للتآخي بين أبناء الأمة من لبنان الى فلسطين وسوريا والعراق واليمن وإيران، ما يجعله يومًا استثنائيًا لنوقظ فيه شعلة المقاومة في نفوسنا وغدنا الآتي لتصبح أشد وضوحًا وثباتًا وإصرارًا أكثر من أي وقت مضى".

واختتم الاحتفال بقسم لثلة من المجاهدين الذين عاهدوا الشهداء على البقاء على نهجهم، كما جرى وضع أكاليل من الزهر على النصب التذكاري للشهيد سليماني.

المصدر: العهد

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