https://ar.mehrnews.com/news/1933623/ ٢٨/٠٥/٢٠٢٣، ٥:٣٣ م رمز الخبر 1933623 مالتي مدیا الصور مالتي مدیا الصور ٢٨/٠٥/٢٠٢٣، ٥:٣٣ م تقرير مصور عن مراسم الاستقبال الرسمي لجلالة سلطان عمان في مجمع سعد آباد استقبل الرئيس الإيراني، السيد ابراهيم رئيسي، جلالة سلطان عمان، هيثم بن طارق رسميا. مراسم الاستقبال الرسمي لجلالة سلطان عمان في مجمع سعد آباد مراسم الاستقبال الرسمي لجلالة سلطان عمان في مجمع سعد آباد مراسم الاستقبال الرسمي لجلالة سلطان عمان في مجمع سعد آباد مراسم الاستقبال الرسمي لجلالة سلطان عمان في مجمع سعد آباد مراسم الاستقبال الرسمي لجلالة سلطان عمان في مجمع سعد آباد مراسم الاستقبال الرسمي لجلالة سلطان عمان في مجمع سعد آباد مراسم الاستقبال الرسمي لجلالة سلطان عمان في مجمع سعد آباد مراسم الاستقبال الرسمي لجلالة سلطان عمان في مجمع سعد آباد مراسم الاستقبال الرسمي لجلالة سلطان عمان في مجمع سعد آباد مراسم الاستقبال الرسمي لجلالة سلطان عمان في مجمع سعد آباد رمز الخبر 1933623 کپی شد محتوى ذات صلة الرئيس الإيراني يستقبل سلطان عمان +فيديو سلطان عمان يصل طهران على رأس وفد رفيع المستوى زيارة السُّلطان هيثم بن طارق للجمهورية الإسلامية الإيرانية تنعكس إيجاباً على استقرار المنطقة سمات سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد ابراهيم رئيسي ايران سلطنة عمان
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