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٢٨‏/٠٥‏/٢٠٢٣، ٥:٣٣ م

تقرير مصور عن مراسم الاستقبال الرسمي لجلالة سلطان عمان في مجمع سعد آباد

تقرير مصور عن مراسم الاستقبال الرسمي لجلالة سلطان عمان في مجمع سعد آباد

استقبل الرئيس الإيراني، السيد ابراهيم رئيسي، جلالة سلطان عمان، هيثم بن طارق رسميا.

  

رمز الخبر 1933623

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