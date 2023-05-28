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٢٨‏/٠٥‏/٢٠٢٣، ٤:١٢ م

سلطان عمان يصل طهران على رأس وفد رفيع المستوى

سلطان عمان يصل طهران على رأس وفد رفيع المستوى

وصل سلطان عمان، هيثم بن طارق آل سعيد، إلى مطار مهر أباد قبل دقائق على رأس وفد رفيع المستوى بدعوة رسمية من نظيره الإيراني آية الله السيد إبراهيم رئيسي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قد تم الترحيب بسلطان عمان فور وصوله، وستقام مراسم الترحيب الرسمية لسلطان عمان والوفد المرافق له بحضور الرئيس الإيراني آية الله السيد إبراهيم رئيسي في المجمع الثقافي التاريخي لسعد آباد وستبدأ المحادثات الخاصة بين رئيسي البلدين.

وزار الرئيس الايراني العام الماضي سلطنة عمان على رأس وفد رفيع المستوى وبدعوة من ملك عمان بهدف تعزيز العلاقات في مجالات التجارة والنقل والطاقة والسياحة وخاصة السياحة الصحية .

وقبل زيارة سلطان عمان، أوضح الديوان السلطاني العماني أهداف هذه الرحلة التي تستغرق يومين من أجل تعزيز العلاقات الودية بين البلدين في مختلف المجالات وتوسيع التعاون واستعراض آخر المستجدات في المنطقة والعالم.

/انتهى/

رمز الخبر 1933619

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