الرئيس الإيراني يستقبل سلطان عمان +فيديو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استقبل الرئيس الإيراني، جلالة سلطان عمان ووفد المرافق له، مساء اليوم الأحد، رسميا في مجمع سعد آباد التاريخي والثقافي.

وبعد مراسم الاستقبال الرسمي، ستبدأ المحادثات الخاصة بين فخامة الرئيس الإيراني وجلالة سلطان عمان.

ووصل سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد إلى مطار مهر أباد قبل ساعة على رأس وفد رفيع المستوى بدعوة رسمية من نظيره الإيراني آية الله السيد إبراهيم رئيسي.

وقبل مغادرة جلالة سلطان، مسقط، أوضح الديوان السلطاني العماني أهداف هذه الرحلة التي تستغرق يومين من أجل تعزيز العلاقات الودية بين البلدين في مختلف المجالات وتوسيع التعاون واستعراض آخر المستجدات في المنطقة والعالم.

/انتهى/