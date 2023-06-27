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٢٧‏/٠٦‏/٢٠٢٣، ٢:٣٠ م

شریط فيديو...مشهد مهيب لتوافد الحجاج إلى صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم

شریط فيديو...مشهد مهيب لتوافد الحجاج إلى صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم

يمكنكم من خلال هذا الفيديو مشاهدة مشهد مهيب لتوافد الحجاج إلى صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم.

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فلسطين اليوم -

رمز الخبر 1934442

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