https://ar.mehrnews.com/news/1934442/ ٢٧/٠٦/٢٠٢٣، ٢:٣٠ م رمز الخبر 1934442 مالتي مدیا الفيديو مالتي مدیا الفيديو ٢٧/٠٦/٢٠٢٣، ٢:٣٠ م شریط فيديو...مشهد مهيب لتوافد الحجاج إلى صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم يمكنكم من خلال هذا الفيديو مشاهدة مشهد مهيب لتوافد الحجاج إلى صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم. تحميل 4 MB فلسطين اليوم - رمز الخبر 1934442 کپی شد محتوى ذات صلة نداء قائد الثورة الإسلامية إلى حجاج بيت الله الحرام بمناسبة موسم الحج بدء مناسك الحج بمشاركة أكثر من مليوني حاج سمات مدينة المكة صعيد جبل عرفات الحجاج الايرانيين
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