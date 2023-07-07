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٠٧‏/٠٧‏/٢٠٢٣، ١٠:١١ م

مشاركة نوعية لأهالي أصفهان في "ضيافة 10كم" بمناسبة عيد الغدير+فيدئو

مشاركة نوعية لأهالي أصفهان في "ضيافة 10كم" بمناسبة عيد الغدير+فيدئو

استقبل أهالي أصفهان بشكل منقطع النظير بمهرجان الغدير الذي يبلغ طوله 10 كيلومترات.

تحميل 148 MB
تحميل 122 MB

رمز الخبر 1934758

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