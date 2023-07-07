https://ar.mehrnews.com/news/1934758/ ٠٧/٠٧/٢٠٢٣، ١٠:١١ م رمز الخبر 1934758 مالتي مدیا الفيديو مالتي مدیا الفيديو ٠٧/٠٧/٢٠٢٣، ١٠:١١ م مشاركة نوعية لأهالي أصفهان في "ضيافة 10كم" بمناسبة عيد الغدير+فيدئو استقبل أهالي أصفهان بشكل منقطع النظير بمهرجان الغدير الذي يبلغ طوله 10 كيلومترات. تحميل 148 MB تحميل 122 MB رمز الخبر 1934758 کپی شد محتوى ذات صلة شاهد.. التبرع بأداوت الألعاب للأطفال المحرومين في "ضيافة 10كم" بمناسبة عيد الغدير شاهد...حضور مفاجئ للرئيس الايراني في "ضيافة 10كم" بمناسبة عيد الغدير في طهران شاهد بالفيدئو...أطفال في مترو أنفاق طهران يؤدون نشيدا في مديح الامام علي(ع) بالفیدیو... ماذا یحدث في احتفالات "ضيافة 10 كم" بمناسبة عید الغدیر في طهران سمات ضيافة 10 كم بمناسبة عيد الغدير عيد الغدير ضيافة 10 كيلومترات مدينة اصفهان
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