بالفیدیو... ماذا یحدث في احتفالات "ضيافة 10 كم" بمناسبة عید الغدیر في طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه منذ أيام قليلة نرى مجهودًا عظيما في جميع انحاء إيران لتنظيم حفلة ضخمة ومهمة بمناسبة عيدالغدير الأغر، والجميع يريد لعب دور في تنظيم هذا الاحتفال بأي شكل من الأشكال.

حضرت مجموعات كبيرة من الناس للعمل على شكل حركات شعبية للاحتفال بعيد الغدير الذي انتخب فيه اميرالمؤمنين علي بن ابيطالب(ع) كوصي نبي الرحمة محمد(ص)، وقد نزل الجميع إلى الميدان بقدر إمكانياتهم وفي مجال عملهم.

بعض الناس اقاموا مواكب مختلفة في المدن ووزعوا الزهور والفواكه والحلويات بين الناس ، والبعض الآخر يشتغل في الطبخ وتوزيع الطعام على المحرومين والفقراء، والبعض الآخر يقدم خدمات طبية وتعليمية وترفيهية حسب مهنتهم في المناظق المختلفة.

وفي "ضيافة 10 كم" بمناسبة عيد الغدير تقدم برامج مثل توزيع الطعام، اجراء الأناشيد، بث الموسيقى و برامج الفرحة، والأكشاك الثقافية والخطب الدينية واقامة مدينة الألعاب.

توزیع الوجبات الغذائیة علی المشارکین بالاحتفالات

في هذا العام، تنظم 1300 موكب شعبي، الاحتفالات في شارع انقلاب وشارع آزادي و ستوزع المواكب ما يصل إلى 40.000 و 200 موکب ستوزع المشروبات.

المشارکین بالاحتفالات ینشدون بالغة العربیة

الألعاب النارية تضيء سماء طهران بمناسبة عيد الغدير

اقامة صلاة المغرب و العشاء اثناء الاحتفالات

اداء العاب الخدع السحریة خلال مهرجان "ضيافة 10 كم"

من بين برامج هذه الضيافة هو إعداد الأنشطة الترفيهية لمختلف الفئات العمرية وانها تشير استطلاعات الرأي التي أجريت مسبقًا إلى أن حوالي 40 ٪ من مواطني طهران سيشاركون بالتأكيد في هذا الكرنفال بناءً على آرائهم، وهذا يعني أن العاصمة الإيرانية ستشهد حدثًا تشارك فيه عدة ملايين من الناس.

تواجد ملفت لالخدام المراهقین فی المواکب المنتشرة علی الطریق

الجماهیر المشارکة في الفعالیة یهدون الالعاب للاطفال المحتاجین

مدینة العاب بطول 10 کیلومتر

من بين الأنشطة الترفيهية الأخرى في هذا الكرنفال إنشاء مدينة العاب على طول الطريق، واصبح الخط الخاص للحافلات عالية السرعة على هذا الطريق البالغ طوله عشرة كيلومترات مخصصًا للألعاب؛ لذلك ، في يوم العيد ، سيرى الأطفال أطول مدينة الالعاب في حياتهم.

كما تم تجهيز العديد من الأكشاك والمحطات على طول الطريق للأنشطة المفضلة للأطفال مثل الرسم والألعاب الجماعية. بالإضافة إلى ذلك ستقام فيه العروض الحية للموسيقى الفرحة والطقوسية.

یتبع...