https://ar.mehrnews.com/news/1936285/ ٢٧/٠٨/٢٠٢٣، ١١:٠٨ ص رمز الخبر 1936285 مالتي مدیا الفيديو مالتي مدیا الفيديو ٢٧/٠٨/٢٠٢٣، ١١:٠٨ ص فيديو ... اقامة أنشطة ثقافية لزوار الاربعين على منفذ الشلامجة الحدودي تعتبر اقامة الأنشطة الثقافية هي أحدى البرنامج المخططة لزوار الابعين على منفذ الشلامجة الحدودي. تحميل 96 MB رمز الخبر 1936285 کپی شد محتوى ذات صلة سيدات زيارة الاربعين / صور وزير الداخلية: على الرعايا الأجانب الحصول على التاشيرة للدخول إلى العراق أجواء كربلاء المقدسة في اربعينية الامام الحسين (ع) / صور "مشاية" مسيرة الاربعين الحسيني في المدن الجنوبية للعراق / صور سمات زيارة الاربعين الامام الحسين كربلاء منفذ الشلامجة
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