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٢٧‏/٠٨‏/٢٠٢٣، ١١:٠٨ ص

فيديو ... اقامة أنشطة ثقافية لزوار الاربعين على منفذ الشلامجة الحدودي

فيديو ... اقامة أنشطة ثقافية لزوار الاربعين على منفذ الشلامجة الحدودي

تعتبر اقامة الأنشطة الثقافية هي أحدى البرنامج المخططة لزوار الابعين على منفذ الشلامجة الحدودي.

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رمز الخبر 1936285

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