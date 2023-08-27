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٢٧‏/٠٨‏/٢٠٢٣، ١:٢٢ م

وزير الداخلية: على الرعايا الأجانب الحصول على التاشيرة للدخول إلى العراق

وزير الداخلية: على الرعايا الأجانب الحصول على التاشيرة للدخول إلى العراق

أعلن وزير الداخلية الإيراني، احمد وحيدي ان على الرعايا الأجانب الذين يريدون المشاركة في زيارة الأربعين، ان يقدموا التأشيرة للدخول إلى العراق.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال احمد وحيدي: "الحكومة العراقية لا تقبل الزوار بدون التأشيرة، ويجب على الرعايا الأجانب الحصول على تأشيرات عراقية للمرور عبر نقاط الخروج الإيرانية حتى لا تكون هناك مشكلة لأنفسهم ولحرس حدود بلادنا وللجانب العراقي".

وأشار وحيدي إلى حدوث وقفة وخلل في حركة المواطنين الأفغان والباكستانيين من حدود شلمجة في الأيام الماضية، وقال: "هؤلاء الرعايا، وخاصة الباكستانيين، جاءوا إلى الحدود دون تأشيرات عراقية، وبالطبع الحكومة العراقية لا تقبل الزوار دون التأشيرات ولكن تم حل المشكلة بالحوار مع الجانب العراقي".

وأوضح: "انها تتمتع منفذ خسروي وتمرجين وباشماق بقدرة استيعابية جيدة، ويجب على الزوار عدم التركيز على منفذ واحد(منفذ مهران) واستخدام الطاقة الاستيعابية لجميع الحدود لتسهيل حركة المرور من منافذ البلاد حتى يتمكن مسؤولو مقر الأربعين من توزيع الحمولة المرورية".

/انتهى/

رمز الخبر 1936292

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