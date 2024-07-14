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١٤‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ١٢:٢٥ م

بالفيديو...مجلس عزاء الليلة الثامنة من محرم الحرام في كربلاء

بالفيديو...مجلس عزاء الليلة الثامنة من محرم الحرام في كربلاء

اقام زوار مرقد الامام الحسين(ع) في مدينة كربلاء العراقية، مجلس عزاء الليلة الثامنة من شهر محرم الحرام.

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رمز الخبر 1946492

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