بالفيديو...مجلس عزاء الليلة الثامنة من محرم الحرام في كربلاء

اقام زوار مرقد الامام الحسين(ع) في مدينة كربلاء العراقية، مجلس عزاء الليلة الثامنة من شهر محرم الحرام.