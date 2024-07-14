https://ar.mehrnews.com/news/1946492/ ١٤/٠٧/٢٠٢٤، ١٢:٢٥ م رمز الخبر 1946492 مالتي مدیا الفيديو مالتي مدیا الفيديو ١٤/٠٧/٢٠٢٤، ١٢:٢٥ م بالفيديو...مجلس عزاء الليلة الثامنة من محرم الحرام في كربلاء اقام زوار مرقد الامام الحسين(ع) في مدينة كربلاء العراقية، مجلس عزاء الليلة الثامنة من شهر محرم الحرام. تحميل 3 MB رمز الخبر 1946492 کپی شد محتوى ذات صلة شريط فيديو... اقامة مراسم العزاء في ليلة الثامن من محرم الحرام في مرقد الامام الحسين (ع) تقرير مصور...مراسم "حمل الشعلة" في الليلة الثامنة من شهر محرم الحرام في حي دولة آباد جنوب طهران وزير الداخلية: زوار الاربعين، سیعبرون الحدود في اقل فترة زمنية تقریر مصور...مشاهد رمزية لدخول قافلة الإمام الحسين (ع) إلى كربلاء المقدسة سمات مجلس العزاء مراسم عزاء الامام الحسين (ع) كربلاء طقوس محرم الحرام
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