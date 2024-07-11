وزير الداخلية: زوار الاربعين، سیعبرون الحدود في اقل فترة زمنية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وزير الداخلية احمد وحيدي اليوم الخميس في معرض اشارته الى التنسيق بين الجانبين الايراني والعراقي لتسهيل عبور زوار الاربعين، قال ان الزوار سيزورون كربلاء المقدسة عبر الحدود في اقل فترة زمنية ممكنة.

واضاف وحيدي لدى لقائه وزير الداخلية العراقي عبد الامير الشمري في معبر خسروي الحدودية (غرب) ان لدينا خطة لنتفقد مع وزير الداخلية العراقي، حدود خسروي ومهران وجذابة وشلمجة في ايران للتعرف على المشاكل وبالتالي معالجتها.

واوضح انه تم بحث عدة موضوعات مع الجانب العراقي في مجال حدود خسروي بما فيها نقل الزوار بالحافلات الايرانية في بداية الطريق لتوصيلهم الى محطة نقل الركاب ومساعدة منظومة النقل العراقية.

واكد ان حدود خسروي وشلمجة وجذابه ومهران وباشماق وتمرجين جاهزة لتقديم الخدمة لزوار الاربعين الحسيني، كما تم اعداد حدود سومار لتنقل المواكب.

وكان وزير الداخلية العراقي عبد الامير الشمري قد وصل صباح اليوم الخميس الى حدود خسروي وعقب الجولة التفقدية قال وزير الداخلية العراقي للصحفيين انه عقد اليوم اجتماعا مع نظيره الايراني لدراسة آخر الاجراءات المتخذة فيما يخص استقبال الزوار واسداء الخدمات لهم.

واوضح انه تم خلال اللقاء اجراء التنسيق فيما يخص استقرار مواكب الاستقبال وتقديم خدمات النقل للزوار.

وتابع الشمري انه تمت دراسة احدث الاستعدادات لاستقبال الزوار في مختلف المحافظات العراقية بما فيها بغداد وديالى وكذلك مدن كربلاء المقدسة والنجف الأشرف وسامراء.

ويقوم وزيرا داخلية البلدين بزيارة الحدود المشتركة المخصصة لزوار الاربعين وكذلك البنية التحتية في حدود خسروي ويشاركان في اجتماع مشترك في خسروي بهدف دراسة سبل تسهيل تنقل زوار الاربعين الحسيني.

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