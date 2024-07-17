https://ar.mehrnews.com/news/1946598/ ١٧/٠٧/٢٠٢٤، ٢:٢٣ م رمز الخبر 1946598 مالتي مدیا الفيديو مالتي مدیا الفيديو ١٧/٠٧/٢٠٢٤، ٢:٢٣ م مقطع من مقتل اباعبدالله الحسين عليه السلام ليوم عاشوراء في كربلاء يمكنكم سماع مقطع من مقتل اباعبدالله الحسين عليه السلام ليوم عاشوراء في كربلاء المقدسة من خلال هذا الفيديو. تحميل 7 MB رمز الخبر 1946598 کپی شد محتوى ذات صلة لبنان...مشاركة حاشدة في مراسم استشهاد الإمام الحسين (ع) بعاشوراء +صور فيديو... شيعة الإفريقيين في مدينة قم يحيون يوم عاشوراء فيديو... اجواء ضريح الامام الحسين عليه السلام بيوم عاشوراء تقریر مصور.. اقامة مراسم عزاء ظهر عاشورا في ساحة الامام الحسین(ع) بطهران سمات يوم عاشوراء كربلاء استشهاد الامام الحسين
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