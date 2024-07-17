مقطع من مقتل اباعبدالله الحسين عليه السلام ليوم عاشوراء في كربلاء

يمكنكم سماع مقطع من مقتل اباعبدالله الحسين عليه السلام ليوم عاشوراء في كربلاء المقدسة من خلال هذا الفيديو.