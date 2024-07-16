https://ar.mehrnews.com/news/1946573/ ١٦/٠٧/٢٠٢٤، ٧:٣٣ م رمز الخبر 1946573 مالتي مدیا الفيديو مالتي مدیا الفيديو ١٦/٠٧/٢٠٢٤، ٧:٣٣ م فيديو... شيعة الإفريقيين في مدينة قم يحيون يوم عاشوراء احيا شيعة الافريقيين المقيمين في مدينة قم يوم عاشوراء وذكرى استشهاد سيد الشهداء ابا عبدالله الحسين عليه السلام. تحميل 18 MB رمز الخبر 1946573 کپی شد محتوى ذات صلة الباكستانيون يحيون يوم تاسع من محرم الحرام في إسلام آباد + صور تقریر مصور.. اقامة مراسم عزاء ظهر عاشورا في ساحة الامام الحسین(ع) بطهران تقرير مصور ...مراسم حرق الخيم بيوم عاشوراء في شیراز سمات يوم عاشوراء الامام الحسين مدينة قم
تعليقك