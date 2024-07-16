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١٦‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٧:٣٣ م

فيديو... شيعة الإفريقيين في مدينة قم يحيون يوم عاشوراء

فيديو... شيعة الإفريقيين في مدينة قم يحيون يوم عاشوراء

احيا شيعة الافريقيين المقيمين في مدينة قم يوم عاشوراء وذكرى استشهاد سيد الشهداء ابا عبدالله الحسين عليه السلام.

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رمز الخبر 1946573

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