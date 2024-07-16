فيديو... شيعة الإفريقيين في مدينة قم يحيون يوم عاشوراء

احيا شيعة الافريقيين المقيمين في مدينة قم يوم عاشوراء وذكرى استشهاد سيد الشهداء ابا عبدالله الحسين عليه السلام.