https://ar.mehrnews.com/news/1946603/ ١٧/٠٧/٢٠٢٤، ٣:٤٢ م رمز الخبر 1946603 مالتي مدیا الفيديو مالتي مدیا الفيديو ١٧/٠٧/٢٠٢٤، ٣:٤٢ م فيديو... اجواء ضريح الامام الحسين عليه السلام بيوم عاشوراء تزامنا مع يوم عاشر من شهر محرم الحرام اصبحت اجواء ضريح الامام الحسين عليه السلام ايضا عاشورائية. تحميل 94 MB رمز الخبر 1946603 کپی شد محتوى ذات صلة مشاركة الملايين في ركضة طويريج بكربلاء المقدسة + صور مقطع من مقتل اباعبدالله الحسين عليه السلام ليوم عاشوراء في كربلاء إقامة مراسم يوم عاشوراء في روسیا سمات الامام الحسين كربلاء يوم عاشوراء
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