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١٧‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٣:٤٢ م

فيديو... اجواء ضريح الامام الحسين عليه السلام بيوم عاشوراء

فيديو... اجواء ضريح الامام الحسين عليه السلام بيوم عاشوراء

تزامنا مع يوم عاشر من شهر محرم الحرام اصبحت اجواء ضريح الامام الحسين عليه السلام ايضا عاشورائية.

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رمز الخبر 1946603

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