  1. مالتي مدیا
  2. الصور
٠٤‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٥:١٣ م

بالصور...إقامة مراسم العزاء لذكرى استشهاد الامام الرضا (ع) في شيراز

بالصور...إقامة مراسم العزاء لذكرى استشهاد الامام الرضا (ع) في شيراز

أقام اهالي مدينة شيراز اليوم مراسم عزاء استشهاد الامام الرضا (ع).

رمز الخبر 1948214

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات