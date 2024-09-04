https://ar.mehrnews.com/news/1948214/ ٠٤/٠٩/٢٠٢٤، ٥:١٣ م رمز الخبر 1948214 مالتي مدیا الصور مالتي مدیا الصور ٠٤/٠٩/٢٠٢٤، ٥:١٣ م بالصور...إقامة مراسم العزاء لذكرى استشهاد الامام الرضا (ع) في شيراز أقام اهالي مدينة شيراز اليوم مراسم عزاء استشهاد الامام الرضا (ع). اقامة مراسم عزاء استشهاد الامام الرضا (ع) في شيراز اقامة مراسم عزاء استشهاد الامام الرضا (ع) في شيراز اقامة مراسم عزاء استشهاد الامام الرضا (ع) في شيراز اقامة مراسم عزاء استشهاد الامام الرضا (ع) في شيراز اقامة مراسم عزاء استشهاد الامام الرضا (ع) في شيراز رمز الخبر 1948214 کپی شد محتوى ذات صلة بزشكيان: مفتاح حل المشاكل في البلاد هو الوحدة بالصور...حشد غفير من المعزين باستشهاد الامام الرضا(ع) في مرقده الشريف فيديو.. مراسم عزاء خدام مرقد سيدة فاطمة المعصومة عليها السلام يوم استشهاد الامام الرضا عليه السلام فيديو...اقامة مراسم العزاء لذكرى استشهاد الامام الرضا(ع) في مدينة اراك سمات الامام الرضا ذكرى استشهاد الامام الرضا (ع) مدينة شيراز
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