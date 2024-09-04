بزشكيان: مفتاح حل المشاكل في البلاد هو الوحدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد الرئيس بزشكيان خلال لقاء مع سادن العتبة الرضوية المقدسة، حجة الاسلام مروي، ان الوحدة هي مفتاح حل المشاكل، وقال إن كل جهود الحكومة تهدف إلى إرضاء الشعب قدر الإمكان تجاه النظام والثورة والحكومة.

وأشار إلى أهمية معيار الجدارة في التعيينات وتابع: "إن النظرة الإسلامية للتعيينات تعني أن يتصدى الأشخاص المستحقين للعمل لافتاً إلى أن جهود الحكومة تنصب في الاختيار وتعيين الناس على أساس الجدارة".



وقال: "بالتأكيد سيتم الاحتفاظ بالأشخاص القادرين والأكفاء في المسؤوليات"، مؤكداً إنه لا يمكن التغلب على المشاكل إلا من خلال الوحدة والتعاون والتفاعل مع بعضنا البعض.



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