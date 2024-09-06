https://ar.mehrnews.com/news/1948260/ ٠٦/٠٩/٢٠٢٤، ٣:٠٤ م رمز الخبر 1948260 مالتي مدیا الفيديو مالتي مدیا الفيديو ٠٦/٠٩/٢٠٢٤، ٣:٠٤ م فيديو...مسيرة حاشدة لأهالي قم دعما لفلسطين واهالي غزة خرج أبناء مدينة قم المقدسة الثائرون في مسيرة لنصرة شعب غزة المظلوم وإدانة جرائم الكيان الصهيوني بعد صلاة الجمعة. تحميل 49 MB رمز الخبر 1948260 کپی شد محتوى ذات صلة لجنة دعم المقاومة في فلسطين: غزة تنتصر بصمودها على الغزاة حكومة حماس تدعو قمة الكويت الى دعم إعادة إعمار غزة محمد عبدالسلام: لن نتراجع عن دعم غزة مهما كانت الظروف سمات مدينة قم غزة الكيان الصهيوني
تعليقك