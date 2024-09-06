  1. مالتي مدیا
  2. الفيديو
٠٦‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٣:٠٤ م

فيديو...مسيرة حاشدة لأهالي قم دعما لفلسطين واهالي غزة

فيديو...مسيرة حاشدة لأهالي قم دعما لفلسطين واهالي غزة

خرج أبناء مدينة قم المقدسة الثائرون في مسيرة لنصرة شعب غزة المظلوم وإدانة جرائم الكيان الصهيوني بعد صلاة الجمعة.

تحميل 49 MB

رمز الخبر 1948260

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات