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٣٠‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ١٠:٥٩ ص

فيديو...لحظة سقوط طائرة أمريكية من طراز MQ9 بصعدة اليمنية

فيديو...لحظة سقوط طائرة أمريكية من طراز MQ9 بصعدة اليمنية

تمكنت الدفاعات الجوية اليمنية من إسقاط طائرة أمريكية نوع "إم كيو9 (MQ9)" في سماء محافظة صعدة شمالي اليمن.

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رمز الخبر 1949072

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