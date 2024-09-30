https://ar.mehrnews.com/news/1949072/ ٣٠/٠٩/٢٠٢٤، ١٠:٥٩ ص رمز الخبر 1949072 مالتي مدیا الفيديو مالتي مدیا الفيديو ٣٠/٠٩/٢٠٢٤، ١٠:٥٩ ص فيديو...لحظة سقوط طائرة أمريكية من طراز MQ9 بصعدة اليمنية تمكنت الدفاعات الجوية اليمنية من إسقاط طائرة أمريكية نوع "إم كيو9 (MQ9)" في سماء محافظة صعدة شمالي اليمن. تحميل 987 KB رمز الخبر 1949072 کپی شد محتوى ذات صلة امريكا تهاجم بالصواريخ مناطق في اليمن بالفيديو...سفير اليمن لدى طهران: شعبنا يقف الى جانب الشعب الفلسطيني بكل قوته امريكا وروسيا تتفقان على هدنة في اليمن ولايتي: امريكا لن تتدخل عسكريا في اليمن سمات اليمن أمريكا المسيرات الامريكية
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