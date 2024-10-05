https://ar.mehrnews.com/news/1949260/ ٠٥/١٠/٢٠٢٤، ٤:٠١ م رمز الخبر 1949260 مالتي مدیا الفيديو مالتي مدیا الفيديو ٠٥/١٠/٢٠٢٤، ٤:٠١ م فيديو...مشاهد من اقتدار القوة الجوية الايرانية شاهد في هذا الفيديو صورا من اقتدار القوة الجوية الايرانية في قاعدة "وحدتي" الرابعة بمدينة دزفول. تحميل 3 MB رمز الخبر 1949260 کپی شد محتوى ذات صلة استاذ جامعي أمريكي: قائد الثورة الإسلامية في خطبته ضرب عصفورين بحجر واحد عراقجي يلتقي رئيس الوزراء السوري في دمشق بشار الأسد: الردّ الإيراني على "اسرائيل" كان رداً قوياً ولقنها درسا سمات القوة الجوية اسرائيل الكيان الصهيوني
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