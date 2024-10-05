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٠٥‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٤:٠١ م

فيديو...مشاهد من اقتدار القوة الجوية الايرانية

فيديو...مشاهد من اقتدار القوة الجوية الايرانية

شاهد في هذا الفيديو صورا من اقتدار القوة الجوية الايرانية في قاعدة "وحدتي" الرابعة بمدينة دزفول.

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رمز الخبر 1949260

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