https://ar.mehrnews.com/news/1949413/ ٠٩/١٠/٢٠٢٤، ٥:٢٥ م رمز الخبر 1949413 مالتي مدیا الصور مالتي مدیا الصور ٠٩/١٠/٢٠٢٤، ٥:٢٥ م شاهد بالصور... اعلاميون سوريون في جولة تفقدية لوكالة مهر للأنباء زار عدد غیرقلیل من الاعلاميين والمراسلين من مختلف وسائل الإعلام السورية اليوم الأربعاء وكالة مهر للأنباء وتحدثوا مع الرئيس التنفيذي لمجموعة مهر الإعلامية محمد مهدي رحمتي. اعلاميون سوريون في جولة تفقدية لوكالة مهر للأنباء اعلاميون سوريون في جولة تفقدية لوكالة مهر للأنباء اعلاميون سوريون في جولة تفقدية لوكالة مهر للأنباء اعلاميون سوريون في جولة تفقدية لوكالة مهر للأنباء اعلاميون سوريون في جولة تفقدية لوكالة مهر للأنباء اعلاميون سوريون في جولة تفقدية لوكالة مهر للأنباء اعلاميون سوريون في جولة تفقدية لوكالة مهر للأنباء اعلاميون سوريون في جولة تفقدية لوكالة مهر للأنباء اعلاميون سوريون في جولة تفقدية لوكالة مهر للأنباء اعلاميون سوريون في جولة تفقدية لوكالة مهر للأنباء اعلاميون سوريون في جولة تفقدية لوكالة مهر للأنباء اعلاميون سوريون في جولة تفقدية لوكالة مهر للأنباء اعلاميون سوريون في جولة تفقدية لوكالة مهر للأنباء اعلاميون سوريون في جولة تفقدية لوكالة مهر للأنباء اعلاميون سوريون في جولة تفقدية لوكالة مهر للأنباء اعلاميون سوريون في جولة تفقدية لوكالة مهر للأنباء اعلاميون سوريون في جولة تفقدية لوكالة مهر للأنباء اعلاميون سوريون في جولة تفقدية لوكالة مهر للأنباء اعلاميون سوريون في جولة تفقدية لوكالة مهر للأنباء اعلاميون سوريون في جولة تفقدية لوكالة مهر للأنباء اعلاميون سوريون في جولة تفقدية لوكالة مهر للأنباء اعلاميون سوريون في جولة تفقدية لوكالة مهر للأنباء اعلاميون سوريون في جولة تفقدية لوكالة مهر للأنباء رمز الخبر 1949413 کپی شد محتوى ذات صلة العميد سليماني: ايران ستستخدم تقنيات جديدة ستفاجئ العدو ناصر ونصر الله.. هنا يكمن السر! وسائل إعلام إسرائيلية: القواعد العسكرية عاجزة أمام صواريخ إيران سمات وكالة مهر للأنباء سوريا وسائل اعلام سورية علاقات ايران وسوريا
تعليقك