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٠٩‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٥:٢٥ م

شاهد بالصور... اعلاميون سوريون في جولة تفقدية لوكالة مهر للأنباء

شاهد بالصور... اعلاميون سوريون في جولة تفقدية لوكالة مهر للأنباء

 زار عدد غیرقلیل من الاعلاميين والمراسلين من مختلف وسائل الإعلام السورية اليوم الأربعاء وكالة مهر للأنباء وتحدثوا مع الرئيس التنفيذي لمجموعة مهر الإعلامية محمد مهدي رحمتي.

رمز الخبر 1949413

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