عدوان إسرائيلي يستهدف معملاً في مدينة حسياء بحمص وموقعاً عسكرياً في حماة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكر مصدر عسكري في تصريح لـ سانا أنه “حوالي الساعة الواحدة فجر اليوم الخميس شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه شمال لبنان مستهدفاً معملاً لتجميع السيارات في المنطقة الصناعية في حسياء بريف حمص وأحد المواقع العسكرية في حماه”.
وأضاف المصدر ان الخسائر جراء العدوان اقتصرت على الماديات.
/انتهى/
وقعت أضرار مادية في أحد المعامل في مدينة حسيا بريف حمص جراء عدوان جوي إسرائيلي استهدف المدينة وموقعاً عسكرياً بريف حماة.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكر مصدر عسكري في تصريح لـ سانا أنه “حوالي الساعة الواحدة فجر اليوم الخميس شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه شمال لبنان مستهدفاً معملاً لتجميع السيارات في المنطقة الصناعية في حسياء بريف حمص وأحد المواقع العسكرية في حماه”.
رمز الخبر 1949423
تعليقك