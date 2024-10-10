عدوان إسرائيلي يستهدف معملاً في مدينة حسياء بحمص وموقعاً عسكرياً في حماة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكر مصدر عسكري في تصريح لـ سانا أنه “حوالي الساعة الواحدة فجر اليوم الخميس شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه شمال لبنان مستهدفاً معملاً لتجميع السيارات في المنطقة الصناعية في حسياء بريف حمص وأحد المواقع العسكرية في حماه”.



وأضاف المصدر ان الخسائر جراء العدوان اقتصرت على الماديات.



/انتهى/