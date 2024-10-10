  1. الاقلیمیة
  2. غرب آسیا
١٠‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٩:٣٠ ص

عدوان إسرائيلي يستهدف معملاً في مدينة حسياء بحمص وموقعاً عسكرياً في حماة

عدوان إسرائيلي يستهدف معملاً في مدينة حسياء بحمص وموقعاً عسكرياً في حماة

وقعت أضرار مادية في أحد المعامل في مدينة حسيا بريف حمص جراء عدوان جوي إسرائيلي استهدف المدينة وموقعاً عسكرياً بريف حماة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكر مصدر عسكري في تصريح لـ سانا أنه “حوالي الساعة الواحدة فجر اليوم الخميس شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه شمال لبنان مستهدفاً معملاً لتجميع السيارات في المنطقة الصناعية في حسياء بريف حمص وأحد المواقع العسكرية في حماه”.

وأضاف المصدر ان الخسائر جراء العدوان اقتصرت على الماديات.

/انتهى/

رمز الخبر 1949423

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات