https://ar.mehrnews.com/news/1949877/ ٢٣/١٠/٢٠٢٤، ٩:٤٠ ص رمز الخبر 1949877 مالتي مدیا الفيديو مالتي مدیا الفيديو ٢٣/١٠/٢٠٢٤، ٩:٤٠ ص فيديو...قصف الكيان الصهيوني لمبنى سكني مكتظ بالسكان في بيروت يمكنكم مشاهدة قصف الكيان الصهيوني على مبنى سكني مكتظ بالسكان في بيروت من خلال هذا الفيديو. تحميل 14 MB رمز الخبر 1949877 کپی شد محتوى ذات صلة استشهاد اثنين من كبار المستشارين الإيرانيين في هجوم الكيان الصهيوني على دمشق 14شهداء و66 جريحاً في حصيلة أولية للغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية الصحة اللبنانية: ارتفاع عدد شهداء الغارة الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية إلى 45 سمات بيروت مبنى سكني الكيان الصهيوني
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