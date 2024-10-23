  1. مالتي مدیا
  2. الفيديو
٢٣‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٩:٤٠ ص

فيديو...قصف الكيان الصهيوني لمبنى سكني مكتظ بالسكان في بيروت

فيديو...قصف الكيان الصهيوني لمبنى سكني مكتظ بالسكان في بيروت

يمكنكم مشاهدة قصف الكيان الصهيوني على مبنى سكني مكتظ بالسكان في بيروت من خلال هذا الفيديو.

تحميل 14 MB

رمز الخبر 1949877

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات