الصحة اللبنانية: ارتفاع عدد شهداء الغارة الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية إلى 45

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه يأتي ذلك بينما تواصل السلطات اللبنانية رفع الأنقاض في منطقة الجاموس في الضاحية الجنوبية لبيروت، وهي منطقة مكتظة بالسكان، عقب غارة جوية شنتها مقاتلة إسرائيلية يوم الجمعة الماضي مستهدفة اجتماعا لقادة حزب الله ما أدى إلى استشهاد 16 عنصرا على الأقل من الحزب بينهم قياديان كبيران هما ابراهيم عقيل وأحمد وهبي، وعدد كبير من المدنيين.

واستعرض الجيش الإسرائيلي، السبت، سلسلة القيادات العسكرية لحزب الله، وعلى رأسها أمين عام الحزب حسن نصرالله، موضحا أنه قضى على 6 منهم من أصل 9، فيما أكد أنه قضى على هرم قيادة "قوة الرضوان"، بالغارة الجوية يوم الجمعة.

/انتهى/