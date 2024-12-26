عراقجي يزور الصين غدا الجمعة

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى العلاقات الجيدة للغاية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية الصين الشعبية في كافة المجالات، وقال: إن زيارة عراقجي إلى بكين تأتي بناءً على دعوة رسمية من وزير الخارجية الصيني وانغ يي وستبدأ هذه الزيارة، يوم الجمعة، وهي الزيارة الرسمية الأولى لوزير خارجية الحكومة الرابعة عشرة إلى هذا البلد، ومن المقرر أيضا، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول العلاقات الثنائية وعملية تنفيذ برنامج التعاون الشامل، مناقشة التطورات الإقليمية والدولية والتشاور بشأنها.