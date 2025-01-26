https://ar.mehrnews.com/news/1953517/ ٢٦/٠١/٢٠٢٥، ١١:٣٣ ص رمز الخبر 1953517 مالتي مدیا الصور مالتي مدیا الصور ٢٦/٠١/٢٠٢٥، ١١:٣٣ ص بالصور....زوار كثيرون يحيون ذكرى استشهاد الامام موسى الكاظم(ع) توافد البارحة مئات الآلاف من الزوار الى مرقد الامام موسى الكاظم(ع) في حي الكاظمية ببغداد واحيوا ذكرى استشهاده. احياء ذكرى استشهاد الامام موسى الكاظم احياء ذكرى استشهاد الامام موسى الكاظم احياء ذكرى استشهاد الامام موسى الكاظم احياء ذكرى استشهاد الامام موسى الكاظم احياء ذكرى استشهاد الامام موسى الكاظم احياء ذكرى استشهاد الامام موسى الكاظم احياء ذكرى استشهاد الامام موسى الكاظم احياء ذكرى استشهاد الامام موسى الكاظم احياء ذكرى استشهاد الامام موسى الكاظم احياء ذكرى استشهاد الامام موسى الكاظم احياء ذكرى استشهاد الامام موسى الكاظم رمز الخبر 1953517 کپی شد محتوى ذات صلة حرم الامام الرضا(ع) في ليلة استشهاد الامام الكاظم(ع) خطيب جمعة طهران مخاطبا أميركا: إذا أرتم القضاء على النووي الإيراني ماذا ستفعلون حيال العلم النووي؟ مرقد أمير المؤمنين (ع) يتشح بالسواد إحياء لذكرى استشهاد الإمام الكاظم (ع) سمات الامام موسی الکاظم استشهاد الامام موسى الكاظم اهل البيت العراق
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