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٢٦‏/٠١‏/٢٠٢٥، ١١:٣٣ ص

بالصور....زوار كثيرون يحيون ذكرى استشهاد الامام موسى الكاظم(ع)

بالصور....زوار كثيرون يحيون ذكرى استشهاد الامام موسى الكاظم(ع)

توافد البارحة مئات الآلاف من الزوار الى مرقد الامام موسى الكاظم(ع) في حي الكاظمية ببغداد واحيوا ذكرى استشهاده.

رمز الخبر 1953517

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