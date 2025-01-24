خطيب جمعة طهران مخاطبا أميركا: إذا أرتم القضاء على النووي الإيراني ماذا ستفعلون حيال العلم النووي؟

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن خطيب جمعة طهران آية الله السيد "احمد خاتمي"، بمناسة ذكرى استشهاد الامام موسى الكاظم (ع)، معتبرا ان مهمة حكومة الوفاق الوطني ، هي تهيئة البنية التحتية للأحكام الإلهية وتحقيق العدل، مشير الى ان رسالة جميع الأنبياء كانت تهدف لتحقيق العدل الإلهي الذي يجب تحقيقه فعلا وليس قولا فقط من قبل السلطة الحاكمة.

وحول وقف إطلاق النار في غزة قال إن وقف إطلاق النار هذا بمثابة هزيمة حتمية للكيان الصهيوني لافتا إلى أنه كما يتضح من الاستقالات المتتالية لمسؤولي الكيان الذين أدعو القضاء على حماس ولكن حماس لم يتم القضاء عليها فحسب بل تم ترسيخها كقوة.

وأضاف أنها هزيمة كاملة للكيان الإسرائيلي لذلك تعهد ترامب وأعوانه بالتعويض عن هذه الهزيمة بأي طريقة ممكنة.

ولفت إلى أن جماعة واحدة انتصرت في هذا الامتحان الذي استغرق 15 شهرا والتي تتكون من أربع مجموعا وهي شعب غزة نفسه وثانياً الضمائر الحية حول العالم، وثالثا حزب الله في لبنان، وأنصار الله في اليمن.

وحول تسلم ترامب سدة الحكم في أميركا قال خاتمي أنه بالنسبة لنا لا فرق بين الجمهوريين والديمقراطيين لأنه للاسف على مدى عمر الثورة الإسلامية اتسمت أميركا بالكثير من الأعمال المخزية.

وتابع يجب على العالم أن يعلم أن موقف البلاد من أمريكا هو موقف الإمام وقائد الثورة الإسلامية. وقال الإمام أن أمريكا هي الشيطان الأكبر. واتخذ قائد الثورة الموقف ذاته من أميركا ونقول لمن يؤيدون المفاوضات أن أمريكا تريد المفاوضات لمواجهة الثورة.

وأضاف أن الهجوم العسكري على إيران لن يجدي نفعا. فإيران اليوم ليست إيران الأمس، بل هي إيران قوية قادرة على مواجهتكم مخاطبا أميركا إذا أردتم القضاء على النووي الإيراني ماذا ستفعلون حيال العلم النووي الذي بحوزة إيران؟

وختم قائلا إن المقاومة هي الطريقة الوحيدة لمواجهة الغرور الإميركي متابعا كما انتصرت غزة بهذه المقاومة فإننا أيضاً سوف نحتفل ذات يوم بهزيمة أميركا خلال صلاة الجمعة.

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