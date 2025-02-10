https://ar.mehrnews.com/news/1954162/ ١٠/٠٢/٢٠٢٥، ١١:٤٣ ص رمز الخبر 1954162 مالتي مدیا الفيديو مالتي مدیا الفيديو ١٠/٠٢/٢٠٢٥، ١١:٤٣ ص حضور ملحمي لأهالي كردستان في احتفالات الذكرى الـ46 لانتصار الثورة الاسلامية شارك مئات الآلاف من اهالي محافظة كردستان ومدينة سنندج في في احتفالات الذكرى الـ46 لانتصار الثورة الاسلامية. تحميل 4 MB رمز الخبر 1954162 کپی شد محتوى ذات صلة القوات المسلحة الايرانية تنفذ عمليات انزال مظلي في ذكرى انتصار الثورة الاسلامية الأميرال سياري: الحضور الحماسي في مسيرة 22 بهمن يربك حسابات العدو شاهد..اجتماع ميليوني لأهالي طهران في ساحة "آزادي" احتفالا للذكرى الـ46 لانتصار الثورة الاسلامية أداء ناجح لشبكة الدفاع الجوي في مناورات "الاقتدار"، ما هي المنظومات التي شاركت في العمليات؟ سمات مسيرات ذكرى انتصار الثورة الإسلامية ذكرى انتصار الثورة الإسلامية(0) محافظة كردستان دونالد ترامب الموت لامريكا
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