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١٠‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١١:٤٣ ص

حضور ملحمي لأهالي كردستان في احتفالات الذكرى الـ46 لانتصار الثورة الاسلامية

حضور ملحمي لأهالي كردستان في احتفالات الذكرى الـ46 لانتصار الثورة الاسلامية

شارك مئات الآلاف من اهالي محافظة كردستان ومدينة سنندج في في احتفالات الذكرى الـ46 لانتصار الثورة الاسلامية.

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رمز الخبر 1954162

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