الأميرال سياري: الحضور الحماسي في مسيرة 22 بهمن يربك حسابات العدو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الأميرال حبيب الله سياري عن أهمية حضور الشعب في احتفالات انتصار الثورة ومسيرة 22 بهمن، خاصة هذا العام: أن الحضور الحماسي في هذا اليوم مهم للغاية على الصعيدين المحلي والدولي وقال: "غدا بحضورنا الحماسي سنظهر للاعداء أننا ندعم الثورة لأن من المهم أن يرى العدو هذا الحضور".

وأكد نائب منسق الجيش: "مع المشاركة الحماسية للشعب والمجموعات المختلفة في مسيرة 22 بهمن، فإن كل الأعداء الذين يعتقدون خطأً أننا انفصلنا عن الثورة أو أن الشعب لا يدعم الثورة سيفهمون أن هذا ليس هو الحال". الشعب يحب ثورته ويدعمها.

وأكد أن "الحضور الواسع للشعب في المسيرات في كل المدن الكبرى والصغرى، وخاصة طهران، دليل على الدعم الشعبي الهائل للثورة. دعونا لا ننسى ذلك".

وأكد الادميرال سياري أن العسكريين سيشاركون بالتأكيد في مسيرة 22 بهمن غدا، وأضاف: "بالإضافة إلى أداء مهمتهم في حماية وصيانة البلاد من أجل مصلحة الشعب والاستعداد الكامل لمواجهة أي تهديد، فإن العسكريين سيشاركون بالتأكيد في مسيرة 22 بهمن مع عائلاتهم".

وستقام مسيرة 22 بهمن غدا، في الذكرى السادسة والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية، بالتزامن مع طهران، في جميع أنحاء البلاد عند الساعة 9:30 صباحًا. وسيلقي مسعود بزشكيان، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كلمة أمام المشاركين في المسيرة في طهران.

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