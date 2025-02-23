https://ar.mehrnews.com/news/1954725/ ٢٣/٠٢/٢٠٢٥، ٩:٣٩ ص رمز الخبر 1954725 مالتي مدیا الفيديو مالتي مدیا الفيديو ٢٣/٠٢/٢٠٢٥، ٩:٣٩ ص فيديو..استمرار توافد الحشود لتشييع جثمان قائد شهداء المقاومة في بيروت يستمر في هذه اللحظات توافد الحشود لتشييع جثمان قائد شهداء المقاومة في بيروت. تحميل 5 MB رمز الخبر 1954725 کپی شد محتوى ذات صلة هتاف النواب الإيرانيون "الموت لأمريكا" و"الموت لإسرائيل " في المجلس بزشكيان: إنا على العهد.. أحدث فيديو من ملعب كميل شمعون قبيل مراسم تشييع شهداء المقاومة صنع المشاركون بجولاتهم صورة جميلة في مكان تشييع الشهيد نصرالله + فيديو فيديو... وزير الخارجية الايراني يصل الى بيروت قاليباف يصل إلى بيروت للمشاركة في مراسم تشييع الشهيد نصرالله مخبر: سيبقى حزب الله وطريق نصرالله قويا وثابتا نائب إيراني: الشهيد حسن نصر الله كان مدرسة ومجاهدا سمات التشييع الشهيد السيد نصرالله تشبيع جثمان الشهيد نصرالله بيروت تشييع الشهيد حسن نصر الله
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