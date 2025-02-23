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٢٣‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٩:٣٩ ص

فيديو..استمرار توافد الحشود لتشييع جثمان قائد شهداء المقاومة في بيروت

فيديو..استمرار توافد الحشود لتشييع جثمان قائد شهداء المقاومة في بيروت

يستمر في هذه اللحظات توافد الحشود لتشييع جثمان قائد شهداء المقاومة في بيروت.

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رمز الخبر 1954725

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